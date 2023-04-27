14 тисяч українських військових вже пройшли підготовку у Британії

14 000 українських військових повернулися захищати Батьківщину після навчання у Великій Британії, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив молодший секретар Міноборони Британії Ендрю Меррісон, відповідаючи на запитання щодо України в Палаті громад, повідомляє Sky News.

Він заявив, що "цілком очевидно", що Велика Британія є лідером в Європі.

"Ми ініціювали створення Міжнародного фонду для України, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів були витрачені, є справді значним досягненням" – зазначив Меррісон.

За словами посадовця, Британія також допомагає переслідувати воєнні злочини РФ.

"У кожному вимірі в цій країні ми відіграємо провідну роль" – зазначив він.

Меррісон також повідомив, що 14 000 українських військовослужбовців повернулися захищати свою Батьківщину після навчання у Великій Британії.

"Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України в цьому році" , – додав він.

Як повідомлялося, понад 16 тисяч військових Збройних сил України вже пройшли навчання у країнах Європейського Союзу.