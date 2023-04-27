Генштаб: ЗСУ відбили 35 атак ворога, авіація вдарила по російському ЗРК

Від початку доби 27 квітня російські окупаційні війська здійснили 35 спроб штурму на трьох напрямках, отримали відсіч, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу.

Цієї доби противник завдав 25 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Також, вночі, ворог завдав 5 ракетних ударів по Миколаєву, внаслідок чого є постраждалі серед мирного населення, було зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби здійснив понад 35 атак на зазначених ділянках фронту, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, українські воїни мужньо тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах РФ.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні атаки у напрямку Богданівки.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення.

Натомість авіація Сил оборони України за добу завдала 4 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Було збито 5 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.