В "Укренерго" попередили про можливість літнього дефіциту енергетики

Через російські обстріли по інфраструктурі України енергетична система все ще знаходиться у складному становищі. Це може призвести до дефіциту електроенергії влітку, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що дефіцит електроенергії є сезонним явищем. При цьому в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.

"Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку - дефіцит. А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії" , - сказав Кудрицький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з понеділка, 17 квітня, Україна відновила експорт електроенергії в Словаччину.

Також ми писали, що минулого тижня Україна почала знову постачати електроенергію в Польщу та Молдову.