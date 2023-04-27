Шмигаль провів зустріч з главою Міноборони Італії: що обговорили

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з Міністром оборони Італійської Республіки Гвідо Крозетто. Вони обговорили співпрацю в оборонній галузі та євроатлантичну інтеграцію України, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише його Telegram-канал.

"Цінуємо підтримку України з боку Італії на шляху до НАТО. Українська армія за підтримки союзників уже впроваджує найкращі стандарти Альянсу й на практиці доводить перевагу цих стандартів у війні з Росією" , - написав Шмигаль.

Він також розповів, що подякував Італії за шість пакетів військово-технічної допомоги.

"Ми зацікавлені у зміцненні співпраці з Італією як з одним із ключових союзників в оборонній сфері" , - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Риму, де взяв участь у конференції з відновлення України.

Додамо, що Італія стала одним із кандидатів на проведення конференції з відновлення України у 2025 році.