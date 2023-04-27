Кулеба: Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм молдовським колегою Ніком Попеску у четвер, 27 квітня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє його Twitter.

За його словами, на зустрічі було обговорено кроки по пришвидшенню вступу України до ЄС.

"Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Зараз там 35 штатів" , - написав Кулеба.

Productive talks with a good colleague and friend @NicuPopescu. Discussed steps needed to open EU accession talks in 2023. He informed me on Moldova’s decision to join the Core Group on the creation of a Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. 35 states now. pic.twitter.com/l4xSAgGvHv — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 27, 2023

Нагадаємо, генпрокурор України Андрій Костін закликав судити російського диктатора Володимира Путіна у рамках трибуналу заочно.

Раніше Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт Путіна. Тепер понад 120 країн, які є підписантами Римського статуту, мають заарештувати диктатора, якщо він з'явиться на території їхніх країн.