ЗМІ: США вводять санкції проти РФ та Ірану за захоплення американців

Сполучені Штати запроваджують додаткові санкції проти угруповань у Росії та Ірані. Їх звинувачують у захопленні американців у заручники, повідомляє РБК-Україна.

Про це повiдомляє CNN.

Як заявляють у США, дане рішення пов'язано зі спробою запобігти у подальшому захопленню заручників і потенційно забезпечити звільнення громадян, які зараз перебувають під вартою. Йдеться про Федеральну службу безпеки Росії та розвідувальну організацію Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Згідно із заявою офіційних осіб США прийняті кроки мають стати попередженням для тих, хто думає про захоплення американців у заручники.

"Ми також показуємо, що не можна вдаватися до такої жахливої поведінки, використовуючи людей як пішаків, як розмінну монету, не розплачуючись за це, і ось деякі з наслідків" , - сказав представник адміністрації.

Рішення про введення санкцій прийнято на тлі кількох гучних випадків неправомірного затримання американців.

Нагадаємо, наприкінці березня Гершковича затримали у Єкатеринбурзі та звинуватили у нібито "шпигунстві". Держдеп США оголосив Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.

Bloomberg повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича.