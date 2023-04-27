Верещук: Житло понад 2,5 млн українців пошкоджене або зруйноване

Через агресію Росії житло більше 2,5 млн українців пошкоджено або повністю зруйновано, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила віцепрем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

"Коли ми говоримо про зруйноване чи пошкоджене житло, то таких людей 2,5 млн — це велика кількість. Коли ми говоримо про повністю зруйноване житло, те, що на сьогодні є в реєстрі, — це 170 тис. людей. І це не враховуючи тимчасово окуповані території, де ми ще не можемо порахувати зруйноване житло" , — сказала вона.

За її словами, на сьогодні побудовано 25 модульних містечок, де проживає близько 5 тисяч людей. Ще 200 тис. громадян мешкають у місцях компактного проживання.

Ще одним викликом, на її думку, є працевлаштування переселенців.

"З числа працездатного населення з-поміж ВПО у нас 66% не мають роботи… Ми розуміємо, що саме державі треба докладати зусиль, шукати інструменти для працедавців. Нам треба знайти можливості перекваліфікувати людей, які не мають можливості зробити це за власний рахунок" , — додала вона.

Як повідомлялось, станом на 10 квітня в Україні було зареєстровано 4.8 млн внутрішньо переміщених осіб, 1 млн з яких — діти.