Путін дозволив депортувати з окупованої України осіб без громадянства РФ

Президент Росії Володимир Путін 27 квітня підписав указ, згідно з яким на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей можуть бути видворені особи, які не отримали російський паспорт, які загрожують безпеці РФ, повідомляє Ділова столиця.

Документ оприлюднено на сайті правової інформації.

Так, мешканці окупованих територій України, які не прийняли російське громадянство, визнаються іноземцями і можуть бути видворені з Росії, якщо становитимуть загрозу її національній безпеці. Це, зокрема, заклики до насильницької зміни основ конституційного ладу РФ, планування чи фінансування терактів чи екстремістських злочинів. Це стосується тих, хто безпосередньо веде таку діяльність, допомагає в ній або по-іншому її підтримує.

Ці заходи поширюються і на осіб, які посягають на громадський порядок, у тому числі що беруть участь у несанкціонованих зборах, мітингах, демонстраціях чи пікетах. Відносно всіх таких громадян можуть прийматися "рішення про депортацію, реадмісію, адміністративне видворення з РФ, невирішеність в'їзду до РФ, скорочення терміну тимчасового перебування, небажаність перебування (проживання) в РФ, позбавлення статусу біженця або тимчасового притулку, про анулювання посвідки на проживання" .

У разі ухвалення такого рішення людина зобов'язана виїхати з захопленої території протягом трьох календарних днів із дня повідомлення.

Як повідомлялось, російські окупанти провалюють певні темпи паспортизації на захоплених українських територіях та вдаються до нових методів примусу.