У Молдові склали "чорний список" росіян: кому забороняють в'їзд до країни

У Молдові склали список росіян, яким заборонено вʼїзд до країни. Про це розповів премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан з посиланням на NewsMaker, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, до "чорному списку" внесли російських посадовців і відомих артистів, які підтримують вторгнення Росії в Україну. Зокрема серед невʼїзних — Філіп Кіркоров та Ігор Чайка.

Речан додав, що до переліку внесли й президента Росії Володимира Путіна.

"У нас довгий список, і всіх людей з нього ми відправлятимемо додому. РФ не може вказувати нам, що ми повинні чи можемо робити. Республіка Молдова є вільною та суверенною країною. Кожен має знати своє місце" , — наголосив прем'єр.

Він зазначив, що хоча перелік не оприлюднено, особи, які потрапили до нього, про це знають.

Дорін Речан також не виключає, що "чорний список" зʼявиться у відкритому доступі.