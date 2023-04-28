Британська розвідка: Чому в РФ скасували Армійські міжнародні ігри

Росія могла відмовитися проводити у 2023 році традиційні Армійські міжнародні ігри через побоювання, як це сприймуть на тлі невдач на фронті, та ризику виграти менше медалей через те, що багато досвідчених танкістів загинули в Україні. ﻿Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 28 квітня, повідомляє Українська правда.

Розвідка нагадує, що минулого тижня у росЗМІ з’явилась інформація про те, що у 2023 році Росія вирішила не проводити Армійські міжнародні ігри, яким намагалася створити імідж "військових Олімпійських ігор" і які особливо відомі через так званий "танковий біатлон".

"Скоріш за все, Росія скасувала ігри в основному через побоювання, що подію сприймуть як легковажну і недоречну у воєнний час" , – зазначають аналітики, нагадавши, зокрема, минулорічну критику від колишнього ватажка донецьких бойовиків Ігоря Гіркіна-"Стрєлкова" на адресу російського Міністерства оборони.