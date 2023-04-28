В Умані російська ракета зруйнувала багатоповерхівку: 10 загиблих

В Умані російська ракета зруйнувала багатоповерхівку: 10 загиблих
Фото: ДСНС

В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок, 10 осіб, серед яких дитина, загинули, ще 18 – травмовані.

"Цього ранку окупанти атакували Черкаську область. Є два влучання крилатих ракет по Умані: по житловому будинку та складських будівлях" , - повідомив голова Черкаської ОДА Ігор Табурець.
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В Умані на місці влучення російської ракети у житловий будинок працюють служби ДСНС, поліція та медики.

Станом на 10:05 рятувальники дістали з-під завалів будинку в Умані тіла ще 3 людей, таким чином кількість жертв російської атаки зросла до 10. Серед них 1 дитина.

У ДСНС уточнили, що серед загиблих – дитина 2013 року народження.

Також постраждали 18 осіб (з них 11 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків.

В одному з них знищено цілий під'їзд. Під завалами досі залишаються люди.

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни та людей наближає державу-терориста лише до провалу та покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жодного злочину, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності" , - заявив президент Зеленський.

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