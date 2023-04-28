В Умані російська ракета зруйнувала багатоповерхівку: 10 загиблих

В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок, 10 осіб, серед яких дитина, загинули, ще 18 – травмовані.

"Цього ранку окупанти атакували Черкаську область. Є два влучання крилатих ракет по Умані: по житловому будинку та складських будівлях" , - повідомив голова Черкаської ОДА Ігор Табурець.

В Умані на місці влучення російської ракети у житловий будинок працюють служби ДСНС, поліція та медики.

Станом на 10:05 рятувальники дістали з-під завалів будинку в Умані тіла ще 3 людей, таким чином кількість жертв російської атаки зросла до 10. Серед них 1 дитина.



У ДСНС уточнили, що серед загиблих – дитина 2013 року народження.

Також постраждали 18 осіб (з них 11 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків.

В одному з них знищено цілий під'їзд. Під завалами досі залишаються люди.