Залужний: ЗСУ знищили вночі 21 ворожу ракету

Під час нічної повітряної атаки російських окупантів українські сили протиповітряної оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет типів Х-101 та Х-555, а також 2 дрони. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

"Близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня” , - написав головком ВСУ.

Залужний зазначив, що цілі знищені в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".