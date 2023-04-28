Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит - Укренерго

Хоча весна та літо традиційно є сезонами з надмірною потужністю в енергосистемі, цього року дефіцит може утворитися і влітку через пошкодження обладнання. Про це сказав голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Зазвичай протягом весни та літа спостерігається надлишок потужності, який дозволяє Україні експортувати електроенергію, але цього року через значні пошкодження електростанцій може виникнути дефіцит і влітку.

"Ремонтна кампанія весни-літа 2023 року буде однією з найскладніших. На це впливають масштабні руйнування, які зазнала енергосистема взимку, і те, що в окупації залишається кілька великих електростанцій" , - зазначив Кудрицький.

Потужності цих електростанцій не вистачало взимку та не вистачає зараз, додав він. В Україні активуватимуть усі генеруючі потужності, щоб підтримувати баланс енергосистеми в період ремонтів.

Кудрицький уточнив, що дефіцит компенсуватиметься збільшенням потужності на теплових електростанціях, які будуть доступні нам. Також можливо, що замість експорту електроенергії, який наразі здійснюється, буде активовано імпорт для покриття споживання.