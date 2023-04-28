Україна не відновить польоти цивільних літаків, поки не буде безпечно – "Украерорух"

Цивільна авіація не відновить польоти в Україні, поки в повітряному просторі не буде забезпечена повна безпека.﻿ Про це заявила заступниця директора "Украероруху" Оксана Ожигова, повідомляє Економічна правда.

"Все що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано" , – заявила Ожигова.

За її словами, "Украерорух" наразі проводить підготовчу роботу над якомога швидшим відновленням польотів, "коли це буде можливим".

Нагадуємо, раніше міністр транспорту Франції Клеман Бон повідомив, що Україна готується до відкриття авіапростору для цивільних літаків.