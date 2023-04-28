Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Підготовка України до контрнаступу перебуває на завершальній стадії.﻿﻿ Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков сказав на пресконференції в Києві, повідомляє Українська правда.

"Підготовка завершується, тому що окрім зброї та військової техніки ще має бути опанування її нашими військовослужбовцями. Ми дуже сучасні системи отримали...

Нагадаю, що окрім танкової коаліції (куди в першу чергу входять танки Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 трохи пізніше приїдуть), ми чекаємо ще потім Abrams. Але Abrams у цьому контрнаступі брати участь не будуть, думаю. Але наші екіпажі вже поїхали на навчання.

Але, окрім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу: БТР і БМП. Це і Bradley, і Marder, і Stryker, і CV 90 зі Швеції будуть. Там завершуються ще курси підготовчі.

Сама техніка оголошена, підготовлена та частково поставлена. А є техніка, на якій завершуються навчальні програми, і вже тоді екіпажі разом з нею пробудуть, коли буде визначений час та місце.

Але скажем так: якщо у глобальному сенсі, то в високому відсотковому режимі ми готові" , - заявив міністр.

Він зауважив, що рішення про дату та місце початку контрнаступу ухвалить Генеральний штаб.