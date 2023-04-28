Ракетна атака росіян не завдала шкоди енергосистемі - Укренерго

Ракетна атака росіян вранці у п'ятницю не зашкодила енергетичній інфраструктурі і не призвела до необхідності відключення світла у споживачів. Про це повідомила прес-служба Укренерго.

Водночас, залишається складною ситуація на сході України, де через обстріл отримав пошкодження енергетичний об'єкт.

Вироблення електроенергії поки що достатньо покриття споживання.

Паводок спадає, але гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання вранці та ввечері, а й протягом доби.

Також триває експорт електроенергії до Польщі та Молдови, триває незначний імпорт зі Словаччини.

Ремонтні бригади працюють на всіх об'єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. В результаті 15 ракетних та 18 дронових атак енергосистема отримала безпрецедентні пошкодження, і для відновлення необхідно багато ресурсу та часу.

Нагадуємо, у ніч на 28 квітня Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах: у тилу постраждали цивільні будівлі в Умані, Українці та Дніпрі - там загинули щонайменше 12 людей, ще троє загиблих - на Херсонщині та Харківщині. На Чернігівщині зруйновано міст