Зеленський доручив Залужному відправити тилових військкомів на фронт
Тилових військкомів із центрів комплектацій відправлятимуть на фронт, а на їхні місця ставитимуть бійців, які отримали поранення. Про це заявив міністр оборони Олексій Рєзніков, повідомляє Укрінформ.
"Є одна з простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному – переважну більшість військкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій – ред.) відправлятимуть як військовослужбовців на лінію фронту.
А спрямовувати на їхнє місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу щодо реалізації мобілізаційних потреб" , - повідомив міністр.