Зеленський доручив Залужному відправити тилових військкомів на фронт

Тилових військкомів із центрів комплектацій відправлятимуть на фронт, а на їхні місця ставитимуть бійців, які отримали поранення. Про це заявив міністр оборони Олексій Рєзніков, повідомляє Укрінформ.

"Є одна з простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному – переважну більшість військкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій – ред.) відправлятимуть як військовослужбовців на лінію фронту.