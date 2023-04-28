Кількість жертв в Умані зросла до 16, з них троє дітей

Станом на 14:00 рятувальники дістали з-під завалів будинку в Умані ще два тіла, таким чином кількість жертв російської атаки зросла до 16, з них троє – діти.

"Станом на 14:00 з-під завалів житлового будинку деблоковано тіло загиблої людини. Всього загинуло 16 осіб (з них 3 дитини), постраждало 18 осіб (з них 9 залишаються госпіталізованими), врятовано 17 осіб (з них 3 дитини) та вилучено 1 фрагмент тіла" , - повідомили у ДСНС.

Також постраждали 18 осіб (з них 11 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).

Рятувальники розгорнули 2 пункти надання допомоги населенню. Працює 3 психологи ДСНС.

До розбору завалів залучено 148 осіб та 36 одиниць техніки, у тому числі 2 кінологічні розрахунки.