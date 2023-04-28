Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє дітей (Оновлено)

Станом на 14:47 рятувальники дістали з-під завалів будинку в Умані ще два тіла, таким чином кількість жертв російської атаки зросла до 17, з них троє – діти.

"Спасатели достали из-под завалов еще двух погибших: на данный момент имеем 17 убитых россиянами мирных жителей Умани. Спасательная операция продолжается" , - повідомив очільник Черкаської ОВА Игор Табурець.

Також постраждали 18 осіб (з них 11 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).

Рятувальники розгорнули 2 пункти надання допомоги населенню. Працює 3 психологи ДСНС.

До розбору завалів залучено 148 осіб та 36 одиниць техніки, у тому числі 2 кінологічні розрахунки.