Кількість жертв в Умані зросла до 19, з них троє дітей (Оновлено)

Кількість жертв в Умані зросла до 19, з них троє дітей (Оновлено)
Фото: ДСНС

Станом на 16:15 рятувальники дістали з-під завалів будинку в Умані ще два тіла, таким чином кількість жертв російської атаки зросла до 19, з них троє – діти.

"Спасатели достали из-под завалов еще двух погибших: на данный момент имеем 19 убитых россиянами мирных жителей Умани. Спасательная операция продолжается", - повідомив очільник Черкаської ОВА Игор Табурець.
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Також постраждали 18 осіб (з них 11 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).

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Рятувальники розгорнули 2 пункти надання допомоги населенню. Працює 3 психологи ДСНС.

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До розбору завалів залучено 148 осіб та 36 одиниць техніки, у тому числі 2 кінологічні розрахунки.

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