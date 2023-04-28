В РФ позбавлятимуть набутого громадянства за "дискредитацію армії"

В РФ позбавлятимуть набутого громадянства за "дискредитацію армії"
Фото: Facebook

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон "Про громадянство РФ", який передбачає позбавлення набутого громадянства за дискредитацію російської армії та вчинення дій, які створюють загрозу країні, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Зазначається, що набутого громадянства в Росії позбавлятимуть за:

  • публічні заклики до дій проти територіальної цілісності Росії;
  • дискредитацію російської армії;
  • участь в небажаній іноземній або міжнародній неурядовій організації;
  • публічні заклики до екстремізму;
  • посягання на життя державного діяча;
  • організацію збройного заколоту з метою насильницької зміни конституційного ладу;
  • дії, які загрожують безпеці Росії;
  • сприяння диверсійній діяльності;
  • проходження навчання з метою диверсійної діяльності;
  • організацію диверсійної діяльності.

Раніше режим Олександра Лукашенка в Білорусі також нещодавно наказав позбавляти громадянства тих білорусів, які нібито були звинувачені в "екстремістській діяльності" за кордоном.

Новини

Популярні теми форуму

analytics