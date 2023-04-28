ОВА: На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань

На Черкащині оголосили триденну жалобу після влучання російської ракети у багатоповерхівку в Умані зранку 28 квітня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.

"Страшна трагедія для всієї Черкащини. Оголошуємо в області триденну жалобу".

Триває рятувальна операція. Станом на 14:47 відомо про 17 загиблих.

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