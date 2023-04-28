Кулеба просить партнерів прискоритися з початком навчання українських пілотів на F-16

Глава МЗС Дмитро Кулеба просить друзів України прискорити ухвалення рішення про навчання українських пілотів на винищувачах F-16, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на пресконференції в Одесі.

28 квітня на запрошення міністра Кулеби відбувається спільний візит до Одеси глав МЗС Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії Швеції та заступника держсекретаря МЗС Фінляндії.

У присутності колег міністр нагадав про брифінг віцеадмірала Неїжпапи, командувача ВМС України, де він говорив про важливість літаків F-16 і взагалі західних літаків для гарантування безпеки неба над Чорним морем.

"Я звернувся до колег з проханням як до друзів України, як країн, які є операторами сучасних західних бойових літаків, в тому числі F-16, я звернувся до них з проханням докласти всіх зусиль для пришвидшення ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів насамперед на літаках F-16, що своєю чергою з часом призведе до ухвалення рішення про надання таких літаків Україні" , – заявив Кулеба.

"Ми повинні скинути Росію з неба" , – наголосив міністр.

За його словами, для цього Україні потрібні не лише системи ППО, якими з нею вже поділилися друзі, але й бойові літаки.

"Бойові літаки потрібні нам для прикриття наших бойових бригад, які підуть у контрнаступ. Бойові літаки потрібні нам для захисту Чорного моря і наших прибережних територій" , – зазначив Кулеба.

"Маю відчуття, що колеги прихильно ставляться до цього питання, за що я їм дуже вдячний" , – додав він.

Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає нічні ракетні удари Росії по мирних містах ще одним доказом необхідності озброїти Україну F-16.