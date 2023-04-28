Кулеба закликав не розглядати контрнаступ як фінальну битву

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликає союзників не розглядати очікуваний контрнаступ як фінальну битву у війні з Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на пресконференції в Одесі.

28 квітня на запрошення міністра Дмитра Кулеби відбувається спільний візит до Одеси глав МЗС Латвії, Данії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та заступника держсекретаря МЗС Фінляндії.

"Цей контрнаступ не повинен розглядатись як фінальна битва. Фінальною буде та битва, результатом якої стане звільнення всієї території України. Але цей висновок можна буде зробити лише після закінчення битви, а не на початку" , – сказав Кулеба.

За його словами, ті, хто зараз говорить про визначальну битву, викривлюють загальну картину.

"У кінці ми зможемо сказати, чи вдалося нам досягти наших цілей, чи нам потрібний інший контрнаступ. Ми будемо боротися, доки не звільнимо наші території. Якщо нам для цього буде треба один контрнаступ, то це буде один контрнаступ. Якщо буде треба два чи більше – буде два чи більше" , – заявив міністр.

"Це не конфлікт, який можна поставити на паузу" , – додав він, зазначивши, що цей варіант вже був випробуваний між 2014 і 2022 роком.

"Відкладання рішень закінчилося повномасштабним вторгненням Росії і атакою на глобальний безпековий порядок. Тому ми боротимемося до перемоги" , – заявив Кулеба.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба просить друзів України прискорити ухвалення рішення про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.