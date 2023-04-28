Spiegel: Шість іспанських танків Leopard для України прибули до Польщі

Перші шість із десяти іспанських основних бойових танків Leopard прибули на борту транспортного судна в польський порт, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє Spiegel.

"Захищаючи Україну, ми не тільки захищаємо територіальну цілісність і суверенітет країни, а й підтримуємо право на законну самооборону, закріплене в Статуті ООН" , – сказала Роблес на зустрічі зі своїми колегами з Німеччини та Франції в Мадриді.

Іспанські танки Leopard, які були відправлені з Сантандера минулої суботи, є старішою моделлю Type 2A4. Вони давно були виведені з експлуатації і з 2012 року законсервовані на складі під Сарагосою.

Перед відправкою в Україну танки були капітально відремонтовані та випробувані для використання на полі бою.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що українські танкісти вже розпочали навчання на танках Leopard старішої моделі - Leopard 1, а з середини 2023 року в Україну почнуть поступово передавати 80 таких танків.

Нагадаємо, у лютому Нідерланди разом з Німеччиною та Данією анонсували плани передати Україні 100 танків Leopard 1 – вони будуть відправлені, щойно їх приведуть у належний технічний стан.

Пісторіус не уточнив, чому назвав цифру 80 танків. Можливо, йдеться про партію, обіцянку щодо відновлення якої взяла на себе саме Німеччина.