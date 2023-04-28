Повітряні сили пояснили, чому в п'ятницю ввечері пролунала повітряна тривога
Масштабну повітряну тривогу ввечері п'ятниці оголошували через активність стратегічної, тактичної та дальньої авіації ворога, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в коментарі УП.
Ввечері 28 квітня ППО України зафіксувала активність стратегічної, тактичної та дальньої авіації противника.
Враховуючи ймовірний час підльоту у випадку запуску ракет, було прийнято рішення оголосити повітряну тривогу на більшій частині території України.
"Злітали два стратегічні бомбардувальники Ту-95, два дальні бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3. Також на півночі України поблизу лінії фронту було зафіксовано активність винищувачів Су-30 та Су-35".