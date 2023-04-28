ЗМІ: Біля Бахмута загинув доброволець з Ірландії, який воював за Україну

Громадянин Ірландії Фінбар Кафферкі загинув у боях проти російських військ поблизу міста Бахмут Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише Independent.

Родина Кафферкі опублікувало заяву, в якій підтвердила інформацію про його загибель в Україні.

Кафферкі, якому було близько 40 років, був уродженцем острова Ахілл у графстві Майо. Він був військовим добровольцем і мав бойовий досвід у Сирії, де допомагав курдським бійцям у боротьбі проти "Ісламської держави".

Колишній учасник кампанії Shell to Sea, спрямованої проти газового проєкту Corrib, нещодавно поїхав до України, щоб допомогти її збройним силам.

У заяві, оприлюдненій вчора ввечері, його сім'я повідомила, що очікує подальших подробиць про те, що сталося Кафферкі. За їхніми словами, він був убитий поблизу Бахмута на сході України.

Ірландський міністр закордонних справ Майкл Мартін вшанував пам'ять загиблого.

"Він, очевидно, був молодою людиною з чіткими принципами. Наші думки і наші молитви сьогодні з родиною. Його сім'я попросила про приватність, і я не збираюся коментувати це в даний момент. Я дозволю родині оплакувати цю дуже, дуже сумну для них втрату" , – сказав він.

Нагадаємо, 17 квітня на війні з Росією загинув народний депутат 8-го скликання від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна.