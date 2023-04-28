Зеленський розкритикував заборону окремих країн ЄС на імпорт збіжжя з України
Президент України Володимир Зеленський розкритикував заборону окремих європейських держав на ввезення української аграрної продукції, повідомляє Українська правда.
Про це говорить відеозвернення Зеленського.
"Обговорили з президентом Євроради ситуацію навколо деструктивної, на мою думку, заборони окремими державами ввезення нашої аграрної продукції.
Я підкреслюю, що це не лише порушує наявну Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й дає небезпечну надію Кремлю. Надію на те, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами.
Зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, точно не час будь-кому слідувати за державою-злом, робити щось схоже.
Треба знайти нормальний, у європейському дусі, конструктивний вихід із цієї ситуації. Непростої.
Таке рішення, яке враховувало б інтереси всіх наших країн і Європи загалом. Ми обговорили, як це можна зробити, яке це може бути рішення, і постійно контактуємо з усіма партнерами".