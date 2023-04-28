ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити компенсацію Грузії за злочини під час війни 2008 року

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити майже 130 млн євро компенсації громадянам Грузії. Йдеться про порушення у період війни 2008 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить рішення суду.

Зазначається, що це додаткове рішення ЄСПЛ за позовом уряду Грузії, яке стосується справедливої компенсації та не було охоплене основним рішенням 2021 року. Компенсації мають бути виплачені у наступних розмірах:

3,2 млн євро у зв'язку з вбивством щонайменше 50 мирних жителів;

2,7 млн євро щонайменше 116 потерпілим цивільним від затримань та катувань;

640 тисяч євро 16 грузинським військовополоненим, які постраждали від тортур.

Також РФ має виплатити 115 млн євро за перешкоджання громадянам Грузії повернутися до їхніх будинків на окупованих територіях, від чого постраждали щонайменше 23 тисячі осіб.

Ще 8,2 млн присудили щонайменше 142 людям, які постраждали від відсутності належного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.

Російсько-грузинська війна 2008 року

Збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Російською Федерацією та сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого.

Війна відбулася у серпні 2008 року після періоду погіршення відносин між Російською Федерацією та Грузією. Бойові дії відбувалися у стратегічно важливому Південно-Кавказькому регіоні. Її вважають першою європейською війною 21 століття. В результаті російські війська тимчасово окупували грузинські території та визнали "незалежність" Абхазії та Південної Осетії від Грузії 26 серпня

Уряд Грузії розірвало дипломатичні відносини з Росією. Війна переселила 192 тис. осіб. У той час як багато хто повернувся до своїх домівок після війни, 20 272 особи, переважно етнічні грузини, залишалися переміщеними станом на 2014 рік. У 2021 році Європейський суд з прав людини ухвалив, що Росія зберігає "прямий контроль" над сепаратистськими регіонами та несе відповідальність за загибель людей.

Нагадаємо, що у червня ЄСПЛ прийняв новий позов України проти Росії про масові злочини, скоєні після 24 лютого.

У середу, 25 січня, Європейський суд із прав людини визначив, що РФ окупувала частину Донбасу 11 травня 2014 року. Також суд оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".