Bloomberg: Європа посилює політику щодо Китаю, слідуючи за Вашингтоном

Уражені тісними зв'язками Китаю з президентом Володимиром Путіним та його репресіями всередині країни, європейські країни запроваджують нові обмеження на китайський експорт та інвестиції, що більше відповідає стратегії, яку відстоює Вашингтон, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається у матеріалі, такі країни, як Німеччина та Італія, наслідують приклад Нідерландів та вивчають запровадження експортного та інвестиційного контролю, прийнятого в США. Основною рушійною силою є союз Китаю з Росією, який триває, незважаючи на вторгнення в Україну, а також його передбачувана агресія за кордоном і проти власного народу.

Ця зміна рівнозначна серйозному зрушенню континенту, який раніше стримувався прагненням США розірвати економічні зв'язки з Китаєм. Хоча важливі розбіжності залишаються, вони відображають зростаюче розчарування - і почуття вразливості - до лідерів другої за величиною економіки світу в міру того, як вирує конфлікт в Україні.

Ця зміна супроводжувалася набагато більш критичними публічними коментарями з боку високопосадовців, які раніше побоювалися висловлюватись проти Пекіна.

"Китай для нас є партнером, конкурентом та системним суперником, - заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед законодавцями в Берліні після візиту до Китаю на початку цього місяця. На жаль, у нас склалося враження - я хочу, на жаль, наголосити, - що аспект системного суперництва стає дедалі сильнішим”.

Вона назвала дії Китаю всередині країни та за кордоном

"більш ніж шокуючими". "Не тільки тому, що Китай веде себе більш образливо зовні - можна сказати, агресивно, - але й репресивніше всередині країни" , - сказала вона.

США та ЄС працюють над створенням інструментів для уповільнення прогресу Китаю у таких галузях, як напівпровідники та оборона. Союзники обговорюють експортний контроль, суворіший контроль інвестицій та розширення співробітництва щодо найважливіших матеріалів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц веде тісні переговори з цього питання зі США, які наполягають на глобальній блокаді доступу Китаю до ключових товарів. Одна мета: обмеження експорту хімікатів до Китаю, які використовуються для виробництва напівпровідників.

Навіть Італія, яка підтримує тісні зв'язки з Пекіном, шукає способів обмежити вплив китайської компанії Sinochem на виробника шин Pirelli SpA, найбільшим акціонером якої вона є. Можливі заходи включають обмеження обміну інформацією про конфіденційні технології з будь-якими членами ради директорів, призначеними Sinochem.

Прем'єр-міністр Джорджа Мелоні також схиляється до виходу з угоди про приєднання до суперечки китайської ініціативи "Один пояс, один шлях", яка профінансувала інфраструктурні проекти по всьому світу на суму 900 млрд доларів. Італія - єдина країна "Великої сімки", яка приєдналася до цього плану.

Ці зміни сподобаються адміністрації президента Джо Байдена, яка прагнула виступити єдиним фронтом із союзниками та розподілити тягар неминучих економічних наслідків, які прийдуть із посиленням конфронтації.

"Розподіл тягаря, коли справа доходить до економічного удару щодо захисту вашої національної безпеки, складніше виміряти кількісно, а потім ще важче реалізувати" , - заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван на заході в Інституті Брукінгса в четвер.

"Але це фундаментальна концепція, завдяки якій альянси функціонують ефективно".

За його словами, "ігнорування економічної залежності, що накопичилася за десятиліття лібералізації, стало по-справжньому небезпечним".

Китай та економічна безпека стануть головними темами зустрічі лідерів G7 у Японії наступного місяця, повідомив чиновник, знайомий із дискусіями. Існує широка згода щодо необхідності знижувати ризики, але не повністю ламати. Наростає імпульс у тому, щоб координувати реакцію економічний примус, не роблячи нічого автоматично.

"Офіційні особи США в "Великої сімці" і за її межами проводять копітку роботу з досягнення консенсусу з експортного контролю, перевірки інвестицій, Тайваню та інших питань, - сказав Ендрю Смолл, старший науковий співробітник Індо-Тихоокеанської програми в Німецькому Фонд Маршалла. Європа та США рухалися в одному напрямку з одних і тих самих питань з тих самих причин, що й Китай, лише з різною швидкістю і часто використовуючи різні формулювання”.

У підході є помітні застереження. Прикладом цього є нещодавня поїздка президента Франції Еммануеля Макрона до Пекіна, де він сказав, що Європі слід уникати залучення в конфлікт між Китаєм і США через Тайвань.

Європейські країни, включаючи Францію, а також Німеччину, хочуть переконатися, що немає відриву від китайського ринку. Як і США, вони хочуть більше знизити ризик у чутливих областях, включаючи квантові обчислення, біотехнології та критичні корисні копалини.

Ще одним викликом для Європи є різні погляди серед її 27 держав-членів. Швидше за все, вони будуть продемонстровані, коли лідери блоку зустрінуться у Брюсселі наступного місяця та обговорять стратегію щодо Китаю.

Проте офіційні особи кажуть, що надмірна залежність Європейського Союзу від російської нафти та газу, а також болісний процес диверсифікації своїх джерел енергії після вторгнення Москви змусили блок переглянути свою політику взаємодії з авторитарними країнами.

"Вашингтон і європейські столиці поділяють стурбованість з приводу проблем, пов'язаних з економічним примусом, перетворенням економічних залежностей на зброю, а також неринковою політикою та практикою" , - йдеться у спільній заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн та президента США Джо Байдена минулого місяця .

"Вторгнення Росії в Україну також загострило європейське сприйняття важливості геополітичних ризиків для економіки, - сказав Смолл. - А підтримка Китаєм Росії посилила відчуття Китаю як ідеологічної загрози та загрози безпеці".

Нагадаємо, у червні Європейський Союз перегляне та відкалібрує стратегію щодо Китаю.