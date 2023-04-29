Британська розвідка розповіла, про що говорить останній ракетний удар РФ

Остання масована ракетна атака Росії проти України може свідчити про зміну підходу РФ до ракетних ударів, порівняно з зимою, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 29 квітня.

Розвідка відзначає, що атака 28 квітня була першим масованим ударом РФ з початку березня.

"Ці атаки дозволяють припускати зміну підходу у тому, як Росія використовує удари на далекі відстані. У цій хвилі було менше ракет, ніж під час зимових атак, і вона навряд чи була спрямована проти української енергетичної інфраструктури. Є реалістична ймовірність, що РФ намагалася поцілити у резервні підрозділи чи озброєння, яке нещодавно передали Україні" , – зазначають аналітики розвідки.

Вони додають, що РФ вочевидь неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі побічні наслідки атаки, як загибель цивільного населення.

Нагадаємо, вранці 28 квітня Росія завдала нового удару по Україні, випустивши 23 крилаті ракети з літаків стратегічної авіації. 21 ракету знищила українська ППО, 2 ракети влучили по Умані. У зруйнованій ракетою секції житлового будинку загинули понад 20 людей, серед яких четверо дітей, рятувальники продовжують розбирати завали.

У Дніпрі внаслідок російського обстрілу загинули жінка і трирічна дитина. Одна дитина постраждала та пошкоджені кілька квартир внаслідок падіння уламків ракети на житловий багатоповерховий будинок у місті Українка на Київщині.

Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки РФ закликав посилити глобальні санкції проти Росії.

﻿Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав ці ракетні удари Росії ще одним доказом необхідності озброїти Україну F-16.