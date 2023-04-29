Євростат: Економіка країн ЄС у першому кварталі року мінімально зросла

Економіка країн Євросоюзу та єврозони у першому кварталі 2023 року показала мінімальне зростання, повідомляє Європейська правда.

Такі попередні оцінки опублікував Євростат, статистичне відомство ЄС.

У першому кварталі 2023 року ВВП єврозони, з урахуванням сезонних коливань, зріс порівняно з ВВП у попередньому кварталі на 0,1%, а всього ЄС – на 0,3%.

Серед країн, про які дані за перший квартал вже доступні, найбільше зростання відносно попереднього кварталу показала економіка Португалії (+1.6%), а також Іспанії, Італії та Латвії (по +0.5%). Водночас, скоротився ВВП Ірландії (-2.7%) та Австрії (-0.3%).

Порівняно з першим кварталом 2022 року, ВВП у єврозоні та ЄС зріс на 1,3%.

В останньому кварталі 2022 року у єврозоні ВВП залишався стабільним, а загалом у ЄС знизився на 0,1%.

Як повідомлялося, у березні інфляція у єврозоні різко сповільнилася через падіння цін на енергоносії.