В Умані, під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, спалахнула пожежа

В Умані, під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, спалахнула пожежа

Станом на ранок 29 квітня: загинуло 23, з них 4 дитини. Травмовано 18, ще 17 людей врятували, повідомляє Ділова столиця.

В Умані, під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки, спалахнула пожежа. Це сталося із-за вітру — пояснили рятувальники.

Оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків обстрілу в Умані Черкаської області повідомили в ДСНС: загинуло 23, з них 4 дитини. Травмовано 18, ще 17 людей врятували. Психологи ДСНС надано допомогу 115 громадянам. Рятувальники з іншими службами вивезли 247 куб.м. будівельних залишків.

Наразі проводиться розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих. На місці події від ДСНС працюють 27 одиниць техніки та 106 бійців особового складу.

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