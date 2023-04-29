Ракетний удар РФ по будинку в Умані: в МВС назвали кількість жертв

Під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що внаслідок удару по будинку в Умані загинуло п'ятеро дітей. Розбір завалів триває, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява глави МВС Ігоря Клименка.

За його словами, підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки Росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

"В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)" , - написав Клименко.

Також він додав, що безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються.