Ракетний удар РФ по будинку в Умані: в МВС назвали кількість жертв
Під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що внаслідок удару по будинку в Умані загинуло п'ятеро дітей. Розбір завалів триває, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява глави МВС Ігоря Клименка.
За його словами, підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки Росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.
"В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)", - написав Клименко.
Також він додав, що безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються.