Російська агресія в Україні забрала життя майже півтисячі дітей

За час повномасштабного вторгнення понад 953 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомляє Ділова столиця.

Станом на ранок 29 квітня 2023 року більше ніж 1 428 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 475 дітей загинули та понад 953 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 452, Харківській — 275, Київській — 128, Херсонській — 94, Запорізькій — 89, Миколаївській — 88, Чернігівській — 69, Дніпропетровській — 67, Луганській — 66.

28 квітня внаслідок обстрілу державою-агресором цивільної інфраструктури м. Умань Черкаської області ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки. Серед загиблих 4 дітей: дівчатка 8 та 10 років та хлопчики віком 15 та 1,5 року.

29 квітня через обстріл ворогом Семенівського району Чернігівської області отримав поранення 14-річний хлопчик.