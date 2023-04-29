Зеленський про військову допомогу: були моменти, коли нас підводили

У війні в нас були моменти, коли країни підводили нас із наданням військової допомоги. Коли Україна розраховувала на ту чи іншу підтримку, якої в результаті не сталося, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю для представників фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ.

"На війні дуже важливо все робити вчасно. І розраховувати на тих, хто тобі, щось пообіцяв або дав слово. На цій війні в нас були моменти, коли нас підводили. Я хочу подякувати, що цього не було з вашими країнами (Зеленський спілкувався із фінськими, шведськими, данськими і норвезькими журналістами - ред.)" , - розповів президент.

При цьому він не вказав, про які саме країни і допомогу йде мова.