ОК "Південь": Росія знову вивела в Чорне море ракетоносії

Країна-терористка знову вивела в Чорне море ракетоносії, повідомляє Ділова столиця.

Росія вивела в Чорне море ракетоносії, за інформацією ОК "Південь".

В Чорному морі посилився шторм, але ворог продовжує тримати корабельне угруповання в кількості 15 одиниць, серед яких 5 великих десантних кораблів та 2 надводних ракетоносії, максимальне спорядження "Калібрами" яких складає 16 ракет.

Загроза ракетного удару залишається високою. Варто дослухатися сигналів повітряної тривоги, не нехтувати власною безпекою.