Зеленський: контрнаступ буде, я вірю, що він буде успішний

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна готується до контрнаступу, але щоб зберегти більше життів, потрібна зброя, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

"Контрнаступ буде, я вірю, що він буде успішний і ми зможемо деокупувати наші території.

Я не готовий говорити, коли це буде, яким чином. Так, багато речей залежить від нас, але є багато деталей у постачанні тієї чи іншої зброї...

Ми хочемо зберегти якомога більше життів, тому вирішальне значення має зброя".

Президент також вірить, що Україна поверне свій Крим.

Зеленський розповів, що "були моменти", коли партнери підводили щодо постачання техніки.

Верховний головнокомандувач також нагадав і про вплив погоди на початок контрнаступу.