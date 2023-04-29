Військові паради на 9 травня скасували ще у двох російських містах

Адміністрації Орла та Пскова скасували військові паради на 9 травня з міркувань безпеки. Орел знаходиться за 160 км від українського кордону, Псков за 650 км, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять заяви губернаторів.

Зокрема, губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що питання обговорили на антитерористичній комісії оперативного штабу Псковської області і дійшли рішення не проводити урочисті паради у звичному форматі. Також не буде салютів та феєрверків, щоб "не провокувати скупчення людей".

Крім того, про скасування параду повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

"Безсмертний полк ми проведемо в інтерактивному форматі, розміщуючи фото рідних на машинах або взявши фотографії, коли гулятимемо у місті у святкові дні" , - написав він у місцевій соціальній мережі ВКонтакте.

Раніше військові паради на 9 травня скасували у прикордонних Брянській, Курській та Білгородській областях, а також в окупованому Криму. Губернатор В'ячеслав Гладков оголосив, що не хоче "провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Білгорода". Традиційної ходи "Безсмертного полку" не буде по всій території Росії.

За даними "Левада-центру", у квітні 2023 року підтримка війни проти України серед росіян зросла до 75%. Однак більшість вважають, що труднощі ще попереду, а понад 60% із тривогою очікують наступу ЗСУ, озброєних західною технікою.