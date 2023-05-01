Генштаб: Росія вже втратила майже 191 тисячу військових

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України втратила вже 190 960 військових, 3 700 танків, 7 192 ББМ та 2 921 артилерійську систему.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,

танків - 3700 (+1) од.

бойових броньованих машин – 7 192 (+3) од.,

артилерійських систем – 2 921 (+7) од.,

РСЗВ – 544 (+0) од.,

засобів ППО – 295 (+0) од.,

літаків – 308 (+0) од.,

вертольотів – 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1),

крилаті ракети - 932 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 845 (+3) од.,

спеціальної техніки – 359 (+2) од.

Дані уточнюються.