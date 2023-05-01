Генштаб: Росія вже втратила майже 191 тисячу військових

Генштаб: Росія вже втратила майже 191 тисячу військових
Фото: Facebook

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України втратила вже 190 960 військових, 3 700 танків, 7 192 ББМ та 2 921 артилерійську систему.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків - 3700 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 7 192 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 2 921 (+7) од.,
  • РСЗВ – 544 (+0) од.,
  • засобів ППО – 295 (+0) од.,
  • літаків – 308 (+0) од.,
  • вертольотів – 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1),
  • крилаті ракети - 932 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 845 (+3) од.,
  • спеціальної техніки – 359 (+2) од.

Дані уточнюються.

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