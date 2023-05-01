Кожен четвертий українець опинився за межею бідності - Світовий банк

Рівень бідності в Україні торік зріс з 5,5% до 24,2% - за межею бідності опинились 7,1 мільйона людей.﻿ Про це йдеться в звіті Світового банку, пише The Guardian, повідомляє Економічна правда.

В Україні різко подорожчали їжа, паливо та послуги - деякі з них на 50%.

"Враховуючи, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року, в майбутньому все більше українців можуть опинитися за межею бідності" , – попередив регіональний директор установи зі Східної Європи Аруп Банерджі.

Що стосується рівня бідності, то великий розрив спостерігається між містами й селами. Найбільш відчутними наслідки зубожіння є саме в сільській місцевості.

Економіст Олена Білан розповіла, що ситуація могла б бути ще гіршою без величезного пакета фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти.

"Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26% - знову ж таки, що могло бути й гірше - але зарплати людей також залишилися незмінними, а валюта знецінилася стосовно долара на 20%" , - розповіла вона журналістам.

Білан додала, що найбільш проблемним у цій ситуації залишається питання працевлаштування.