Нічний удар на Павлограду: 34 особи постраждали, з них 5 дітей

Кількість постраждалих через нічну ракетну атаку на Павлоград Дніпропетровської області досягла 34 осіб, з них 5 дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Вже 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п'ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці - всього 8 років" , - повідомив Лисак.

За його словами, у постраждалих забиті місця, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років перебувають у реанімації. Інші лікуються амбулаторно.