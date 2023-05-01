У Росії підірвали шляхи: зійшов з рейок потяг із нафтою - ЗМІ
У російській Брянській області сьогодні зійшов з рейок потяг, завантажений нафтопродуктами. Попередньо, це сталося через підрив залізниці. Про це, з посиланням на російський Telegram-канал Baza, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"На перегоні Рассуха-Унеча залізничний потяг із 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами, зійшов з рейок через пошкодження полотна. Попередньо, незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці", - йдеться в повідомленні.
За даними Telegram-каналу, наразі 7-8 вагонів лежать на боці. Там сталася пожежа. На місці знаходяться екстрені служби.
Нагадаємо, що сьогодні в Ленінградській області РФ невідомі підірвали опору лінії електропередач (ЛЕП). Була загроза знищення другої, але її нібито вчасно розмінували.