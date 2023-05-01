Віддав 80% прибутку. ПриватБанк заплатив дивіденди до бюджету

Державний ПриватБанк за підсумками роботи у 2022 році виплатить дивіденди до держбюджету у розмірі 24,16 млрд грн.﻿ Це становить 80% від чистого прибутку банку за вказаний період, повідомили у Приваті, повідомляє Новое время.

Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів.

Кабмін також затвердив річний звіт ПриватБанку, згідно з яким його чистий прибуток склав 30,2 млрд грн (на 13,7% менше, ніж у 2021 році).

За підсумками 2021 року ПриватБанк також виплатив до держбюджету у вигляді дивідендів 80% чистого прибутку, що становило 28 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк перерахував до держбюджету 71,87 млрд свого прибутку, що стало рекордним показником для НБУ.