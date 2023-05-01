Нічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

У результаті нічної ракетної атаки на Павлоград Дніпропетровської області було пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, 9 закладів освіти та 5 магазинів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ДСНС.

"У Павлограді пошкоджено 24 багатоповерхівки, 80 приватних житлових будинків, 9 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів. У Вербківській територіальній громаді пошкоджено 40 приватних житлових будинків".

Повідомляється, що внаслідок обстрілу Павлоградського району було влучання в промислове підприємство - на місці виникла пожежа, яку ліквідували.

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