Нічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків
У результаті нічної ракетної атаки на Павлоград Дніпропетровської області було пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, 9 закладів освіти та 5 магазинів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба ДСНС.
"У Павлограді пошкоджено 24 багатоповерхівки, 80 приватних житлових будинків, 9 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів. У Вербківській територіальній громаді пошкоджено 40 приватних житлових будинків".
Повідомляється, що внаслідок обстрілу Павлоградського району було влучання в промислове підприємство - на місці виникла пожежа, яку ліквідували.
Що було раніше:
- У Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали вибухи. Після вибухів міська влада повідомила, що хімічна небезпека в Павлограді відсутня.
- Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих через нічну атаку на Павлоград Дніпропетровської області досягла 34 людей, з них 5 дітей.