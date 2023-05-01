Російські окупанти вдарили по школі на Чернігівщині: вбили дитину
Російські війська завдали удару по освітньому закладі у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, повідомляє Ділова столиця.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється. Росія — терорист. Терористів треба знищувати", — зазначив Чаус.
Нагадаємо, через російські обстріли є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях.