Російські окупанти вдарили по школі на Чернігівщині: вбили дитину

Російські війська завдали удару по освітньому закладі у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється. Росія — терорист. Терористів треба знищувати" , — зазначив Чаус.

Нагадаємо, через російські обстріли є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях.