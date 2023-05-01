Зеленський і Тюдо обговорили програму довгострокового оборонного співробітництва

Зеленський і Тюдо обговорили програму довгострокового оборонного співробітництва
Фото: Telegram

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо програму довгострокової оборонної співпраці, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Зеленського.

Президент також відзначив початок конфіскації російських активів і закликав до посилення санкційного тиску на РФ.

Окрім того, політики узгодили позиції напередодні саміту НАТО та інших міжнародних заходів.

Зазначимо, що саміт НАТО пройде у Вільнюсі (Литва) 11-12 липня. Зеленського запросили взяти участь у саміті, але він ще не дав остаточну відповідь.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що на саміті Україна хоче почути, коли стане членом НАТО.

Окрім того, повідомлялось, що Канада анонсувала новий пакет допомоги для України на 29 млн доларів.

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