Російські окупанти атакували Херсон: постраждала одна людина

У понеділок, 1 травня, російські окупанти атакували Херсон. Унаслідок обстрілу постраждала щонайменше одна людина, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

Через ворожі обстріли в Херсоні горять приватні будинки. На місці працюють пожежники.

"Відомо про одного постраждалого - 30-річний чоловік отримав поранення руки, його госпіталізували" , - повідомив Прокудін.

Він додав, що росіяни продовжують обстрілювати місто.

"Залишайтеся в укриттях або скористайтеся правилом двох стін" , - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні пролунали вибухи.

Крім того, напередодні із села Кізомис у Херсонській області евакуювали всіх дітей. Населення постійно перебуває під обстрілами окупантів.