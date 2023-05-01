Залужний поговорив телефоном з американським колегою Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, повідомляє Ділова столиця.

Про це Залужний повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Детально поінформував про обстановку на усіх ділянках фронту. Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій" , — пише головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також розповів колезі про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні. Український генерал наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.

"Окремо зупинився на темі укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості" , —ен продовжив Валерій Залужний.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ під час зустрічі з головнокомандувачем збройних сил НАТО і США у Європі Крістофером Каволі 30 квітня обговорив можливі сценарії на полі бою й передумови майбутніх акцій України.