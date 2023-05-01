Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками: що обговорили

Президент Володимир Зеленський 1 травня провів нараду з силовиками та чиновниками, де, зокрема, обговорили поведінку ворога, наслідки російських ударів по Україні та питання снарядів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у відеозверненні.

"Цей понеділок і новий тиждень почав із годинної наради з усіма рівнями управління державою та захистом. Голова уряду, міністри, Офіс. Доповідали Головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО.

Перше питання – наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим.

Обговорили на вранішній нараді ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували наші оборонні кроки".

Крім того, на нараді обговорили питання зброї та снарядів для наших воїнів та ситуацію на окупованій території й протидію Росії.